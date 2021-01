Teknologiaksjar gav oljefondet løft i fjor – avkasting på 1.070 milliardar kroner

innenriks

– Marknaden fall kraftig i første kvartal, før det henta seg raskt inn igjen i andre kvartal. Heile året har vore prega av store svingingar i marknaden, og store forskjellar mellom ulike sektorar, seier oljefondssjef Nicolai Tangen når han for første gong skal oppsummere årsutviklinga etter at han tok over jobben i september i fjor haust.

Sjølv om 2020 var prega av uvisse og store svingingar i marknaden, hadde Statens pensjonsfond utland – populært kalla oljefondet – ei avkasting på 1.070 milliardar.

Det er det nest høgaste sidan 1998 målt i kroner.

Teknologi-løft

På aksjesida var det særleg amerikanske teknologiselskap som trekte opp.

Enkeltaksjane som bidrog mest til fondet, var Apple (avkasting på 84 milliardar kroner), Amazon (51 milliardar kroner), Microsoft (41 milliardar kroner) og Tesla (36 milliardar kroner).

– Teknologiselskap hadde den høgaste avkastinga i 2020, med 41,9 prosent. Dette kjem i hovudsak av at pandemien førte til ein kraftig auke i etterspurnaden etter produkt for nettbasert arbeid, utdanning, handel og underhaldning, seier Tangen, som trekte fram meir heimekontor og at folk spelte meir då han presenterte tala.

Framtida skjedde tidlegare

Tangen påpeikar at teknologiaksjane fall mindre enn dei andre i nedgangen i starten av året, og at dei kom seg igjen veldig kraftig.

– Du kan seie at framtida skjedde tidlegare på grunn av pandemien, sa leiar for teknologi og media Doug Shell i fondet då han orienterte under presentasjonen av tala.

Aksjar innan netthandel gjorde det òg skarpt, noko som også fekk ringverknader. Medan selskap innan ordinær flytrafikk gjorde det dårleg, fekk ein ein oppgang innan flyfrakt på grunn av meir netthandel.

Sentralbanksjefen fornøgd

Sentralbanksjef Øystein Olsen, som også er styreleiar for fondet, er fornøgd med at årsresultatet endå ein gong er høgare enn avkastinga på den såkalla referanseindeksen som Finansdepartementet har fastsett. Denne gongen var avkastinga av oljefondet 0,27 prosentpoeng høgare.

– Sjølv om pandemien sette sitt preg på 2020, har det vore endå eit godt år for fondet. Den høge avkastinga er likevel ei påminning om at marknadsverdien av fondet òg kan variere mykje framover, seier Olsen.

Den norske krona svekte seg mot fleire andre valutaer gjennom året. Det spelte òg inn på verdien av fondet, med 58 milliardar kroner.

Avkastinga på aksjeinvesteringane i fondet var 12,1 prosent. Investeringar i unotert eigedom fekk ei avkasting på -0,1 prosent, medan avkastinga på renteinvesteringane var 7,5 prosent.

Staten tok ut 298 milliardar kroner frå fondet i fjor, mellom anna for å finansiere krisepakkar.