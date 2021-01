43.000 har droppa test på Svinesund – no blir tvang vurdert

innenriks

Til saman har meir enn 55.000 køyretøy passerte grenseovergangen på Svinesundsbrua, men under 11.500 har teke koronatest på grensa i same periode, skriv VG.

Grensa er no stengt for dei fleste kategoriar av reisande, men ordførar Anne-Kari Holm (Sp) i Halden seier ho håpar det blir opna for å tvinge innreisande til å teste seg på grensa eller snu.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justisdepartementet presiserer at det er få moglegheiter for dette i Smittevernlova, men at regjeringa no vurderer moglegheitene for å innføre tvangsreglar.

(©NPK)