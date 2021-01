825 millionar kroner til obligatorisk testing på grensa

innenriks

Frå 18. januar pliktar innreisande til Noreg frå karantenepliktige land å teste seg før dei reiser vidare inn i landet. Regjeringa foreslår å løyve til saman 825 millionar kroner til teststasjonar på grensa.

– Skiping og drift av teststasjonar på grensa er eit svært viktig tiltak for å kjempe mot importsmitte. Derfor er eg glad for at kapasiteten no er utvida, slik at alle som passerer grensa, blir testa før dei dreg vidare, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Testing på grensa vart gjord obligatorisk for å forseinke spreiing av dei meir smittsame variantane av koronaviruset. Hurtigtestar blir òg tekne i bruk, slik at smitta kan avdekkjast allereie på grensa, og isolerast raskt.

