92 smitta i Oslo siste døgn – tre fleire enn snittet den siste veka

Talet på smitta siste døgn er 19 færre enn dagen før. Same dag førre veke vart det registrert 113 smittetilfelle.

Stovner bydel har det høgaste smittetrykket. Der er det no 489 smitta per 100.000 innbyggjarar. Søndre Nordstrand følgjer etter med 457 smitta per 100.000. Det lågaste smittetrykket er i bydel Nordre Aker, der talet er 83 dei siste to vekene.

Totalt er 17.180 personar i hovudstaden registrert smitta sidan mars i fjor. Det er flest smittetilfelle i aldersgruppa 20 til 29 år med drygt 4.000, nesten eitt av fire tilfelle i Oslo.