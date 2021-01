Avsluttar søk etter melding om at personar kunne ha gått gjennom isen i Bærum

innenriks

Politiet fekk melding klokka 18.04 om at to personar kanskje hadde gått gjennom isen i Koksabukta på Fornebu i Bærum. Like før klokka 19 blir søket avslutta, opplyser politiet i Oslo på Twitter.

Operasjonsleiar Andre Kråkenes sa til NTB at det var vitne på land som melde frå om at dei hadde sett to personar ute på isen.

– Vi har ikkje vitne som har sett nokon gå gjennom, men det vart høyrt lydar frå bukta som tyder på at noko is knakk. Og så vart desse personane borte for meldaren, seier Kråkenes.

Brannvesen og dykkarar leita på isen etter eit råk der personane kunne ha gått gjennom, men dette vart ikkje funne.

Dermed vart søket avslutta.