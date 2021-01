Ein milliard kroner ekstra til arbeidsledige og permitterte

innenriks

– Arbeidsløysa er framleis svært høg, og vi må gjere alt vi kan for å unngå at koronakrisa endar i ei varig arbeidsløysekrise. Derfor kjem vi no med kraftfulle tiltak for å hjelpe fleire tilbake i jobb. Med denne pakken rustar vi oss for tida etter krisa, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding.

100 millionar skal gå til tettare oppfølging av ledige og permitterte, særleg dei som har vore utan jobb lenge. 200 millionar går til tiltaksplassar, 140 millionar til den såkalla ungdomsinnsatsen, og 284,5 millionar til kompetanseheving. I tillegg skal Nav få 320 millionar kroner til å ruste opp apparatet sitt.

