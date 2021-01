Equinor skriv ned verdiar for 8,5 milliardar kroner i Tanzania

innenriks

Energigiganten opplyser i ei melding at «det kommersielle rammeverket» framleis ikkje er godt nok til at økonomien i prosjektet kan forsvare å halde oppe den bokførte verdien. Innanfor dagens rammeverk er balanseprisen per fat – prisen Equinor minst må oppnå for ikkje på tape på prosjektet – ikkje konkurransedyktig.

– Equinor vil halde fram dialogen med styresmaktene i Tanzania relatert til forhandlingar om eit kommersielt, fiskalt og juridisk rammeverk som kan bidra til å gjere TLNG til ei framtidig forretningsmoglegheit, skriv selskapet i ei melding.

