Forbrukarrådet fornøgd med kompensasjonsordning for pakkereiser

– Forbrukarrådet er glade for at regjeringa no ryddar opp og sikrar at forbrukarar som har opplevd koronaavlyste reiser, blir sikra refusjon. Tvilen som har vore knytt til dette i snart eitt år har vore unødvendig, seier direktør Inger Lise Blyverket i ei pressemelding.

Opplever ein forbrukar at ei pakkereise blir kansellert som følgje av korona, har dei rett på refusjon. Men viss selskapet som selde reisa går konkurs medan kunden ventar på refusjon, har forbrukaren så langt ikkje vore garantert refusjon.

– Vi meiner denne praksisen ikkje er i tråd med pakkereiselova, men ved å opprette ei eiga kompensasjonsordning for å sikre forbrukarar refusjon, så løyser regjeringa dette problemet, seier Blyverket.

Regjeringa legg opp til å berre kompensere forbrukarar med reiser bestilt før 14. mars i fjor.

