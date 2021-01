Frp vil kutte pensjonsstønad til eldre innvandrarar

innenriks

Dei siste åra har Frp fått gjennomslag for fleire kutt i ordninga som eldre innvandrarar har nytta. No vil partiet fjerne heile ordninga med supplerande stønad, skriv Aftenposten.

– Viss du kjem til Noreg og ikkje har budd her lenge nok eller ikkje arbeidd lenge nok til å få pensjon, då er det økonomisk sosialhjelp som gjeld. Det må vere likt for alle, seier Frps Erlend Wiborg. Han leier Stortingets arbeids- og sosialkomité.

For å få ein full minstepensjon må ein ha budd i Noreg i 40 år. Innvandrarar og flyktningar som kjem til Noreg som godt vaksne, rekk ikkje det før dei fyller 67.

Dei kan i staden få ein såkalla supplerande stønad, som blir gitt for eitt år av gongen. Stønaden er eit alternativ til sosialhjelp og er behovsprøvd og skattepliktig. Reiser ein utanlands i meir enn tre månader samanhengande, mistar ein stønaden.

Ordninga vart innført frå årsskiftet 2006 og har vore gitt til personar over 67 år med kort butid som har låg eller ikkje opptent pensjon i Noreg. Stønaden skulle opphavleg sørgje for at denne gruppa fekk ein stønad på nivå med ordinær minstepensjon.

