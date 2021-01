Høies appell til ungdommen vart den mest delte nyheitssaka i fjor

innenriks

– Det er veldig hyggjeleg. Eg trur det viser at mange ser kor mykje dei unge har ofra gjennom denne pandemien. Og så håpar eg det viser at dei unge sjølve følte at dei vart sett, skriv Høie til Journalisten.

Artikkelen inneheld talen som helseministeren heldt på ein pressekonferanse 27. april. Då takka han ungdommen for innsatsen under pandemien, noko som skapte engasjement i sosiale medium.

Martine Halvorsens blogginnlegg om kjøpepress blant barn vart nest mest delt. Deretter følgde Dagbladets omstridde sak om yrande folkeliv på Grünerløkka i april, viser oversikta frå Nyheitsåret. Av lokale nyheiter gjekk Altapostens sak om koronarådet til komikar Pål Riise til topps.

NRK var nyheitsnettstaden som skapte klart mest engasjement i form av Twitter-meldingar og Facebook-likarklikk, -delingar og -kommentarar med heile 31,2 millionar. Det er nesten dobbelt så mange som VG på andreplass. Deretter følgde TV 2, Dagbladet, Nettavisen, Document.no, Resett og Aftenposten.

