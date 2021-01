Historiske januarmålingar for Senterpartiet

innenriks

Torsdag vart dei siste to januarmålingane publiserte. Dermed kan gjennomsnittet reknast ut av totalt ni meiningsmålingar.

Og resultatet er historisk:

* Senterpartiet får ei oppslutning på 20,7 prosent i snitt, ned 0,3 prosentpoeng frå desember, ifølgje ei oversikt frå nettstaden Poll of polls.

* Arbeidarpartiet klamrar seg så vidt fast over den symboltunga 20-prosentgrensa med ei oppslutning på 20,4 prosent i snitt, eit fall på 0,8 prosentpoeng frå desember.

* Senterpartiet er dermed større enn Arbeidarpartiet på månadssnittet for første gong.

Lovar å lytte

Senterpartiets leiar Trygve Slagsvold Vedum trur nøkkelen til framleis suksess framover mot valet i september blir å lytte nøye til kva folk rundt om i landet seier.

Han meiner Sp har klart å markere seg med ein tydeleg bodskap til veljarane:

– Det er trua på å utvikle heile Noreg. Trua på å utvikle eit Noreg der du skal ha gode forhold anten du er praktikar eller teoretikar. Der vi er glad for at det er folk som har kjeledressen på, som er konduktør på toget, reinhaldar eller lektor på vidaregåande skule, seier Vedum til NTB.

Men den eventyrlege veksten har òg sine utfordringar, mellom dei dei vedvarande spekulasjonane på om Vedum vil utfordre Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre som statsministerkandidat.

Vedum har så langt avfeia spørsmålet og vil framleis ikkje svare på det.

Katastrofe for Ap

Hos Arbeidarpartiet var det panikk som breidde seg då fleire målingar tidlegare i januar gav partiet ei oppslutning på under 20 prosent. I den dårlegaste målinga, som vart utført av Norfakta for Nationen og Klassekampen, var oppslutninga nede i 17,5 prosent.

Dei katastrofale målingane har òg ført til ein partileiardiskusjon og angrep på Støre.

I snittet av januarmålingar klarer Ap likevel å bite seg fast over 20 prosent, nærare bestemt på 20,4 prosent. Ifølgje Johan Giertsen, som står bak Poll of polls, er det veljarovergangar til Senterpartiet som er hovudforklaringa på fallet.

– Blir desse mindre, er Ap truleg tilbake som størst på raudgrøn side, seier han.

Arbeidarpartiets partisekretær Kjersti Stenseng lovar at partiet skal bli større i tida framover.

– Vi ser at vi må kjempe for å vinne tilbake tilliten til alle dei som no er usikre på kva dei skal stemme, seier Stenseng.

– Vi held fokus på arbeidet med å få folk tilbake i jobb, kjempar for feriepengar til permitterte og at kulturlivet og små bedrifter skal få meir føreseielege vilkår i tida som kjem, seier ho.

Høgre størst

Største parti i januar er Høgre, som får ei oppslutning på 24,7 prosent i snitt, opp 2,4 prosentpoeng frå desember.

Framstegspartiet får 9,5 prosent, ned 1,5 prosentpoeng.

SV får eit snitt på 8,0 prosent, opp 0,5 prosentpoeng og det sterkaste månadssnittet så langt tilbake som Poll of polls går. Nettstaden har målingar tilbake til 2008.

MDG og Raudt ligg begge akkurat over sperregrensa med ei oppslutning på 4,0 prosent i januar, begge ned 0,1 prosentpoeng frå desember.

KrF og Venstre blir derimot liggjande under sperregrensa med ei oppslutning på høvesvis 3,4 prosent (uendra) og 2,5 prosent (-0,8).

Dei raudgrøne partia har klart fleirtal målt i talet på mandat.

(©NPK)