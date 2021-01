Kong Harald skal opererast i beinet

innenriks

Kongen vart sjukmeld fredag. Sjukmeldinga gjeld til og med 14. februar. Kronprins Haakon gjennomfører oppgåvene til kongen i perioden.

Sjukmeldinga er ein av fleire kongen har hatt det siste halvtanna året. I september i fjor var han sjukmeld i ein periode i samband med ein hjarteoperasjon, og i januar i fjor vart han sjukmeld som følgje av svimmelheit. Hausten i førevegen førte ein virusinfeksjon til sjukmelding.

Kongen har likevel vore tydeleg på at trona er i gode hender når kronprinsen steppar inn.

– Både kong Haakon og Olav var kongar som gjorde ting åleine. Faren min slapp meg ikkje til i det heile. Vi driv meir ut frå samarbeidstanken. Det er andre tider. Eg kallar oss eit team, med hoffet, kronprinsparet og oss. Det er ein styrke, seier kong Harald i den nyleg utgitte boka «Kongen fortel» av Harald Stanghelle.

For dryge to veker sidan vart det kjent at kongeparet har fått den første dosen med koronavaksine. Det betyr at dei etter planen snart skal ha ein ny dose, sidan dei to vaksinedosane blir sette med tre vekers mellomrom.

17. januar i år var det elles 30 år sidan kong Harald og dronning Sonja vart Noregs kongepar. Dei nytta høvet til å takke befolkninga for både gode, morosame og triste opplevingar.

– Vi er djupt takksame for at vi alltid blir tekne så varmt og gjestfritt imot når vi kjem på besøk – uansett kva høve, sa kongeparet i ei helsing til det norske folket.