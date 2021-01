Koronaløft for unge til 350 millionar

innenriks

Ungdom har vore spesielt ramma av koronapandemien ved at arbeidsløysa har stige. No vil regjeringa gi pengar til tiltak for lærlingar, meir fleksible utdanningstilbod og jobbstøtte. Dessutan skal Nav få 50 ekstra millionar til å følgje opp unge arbeidssøkjarar.

– I mars opplevde Noreg den høgaste arbeidsløysa sidan andre verdskrigen, og arbeidsmarknaden er framleis veldig tøff. Det gjeld særleg for unge menneske og for dei med låg eller inga formell utdanning, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som legg til at regjeringa vil satse for å skape arbeidsplassar og utdanningsmoglegheiter spesielt for unge og nyutdanna

Regjeringa vil gi 100 millionar til ulike tiltak for lærlingar, 140 millionar til fleksible utdanningstilbod og 60 millionar til individuell jobbstøtte for ungdom.

