Kulturdepartementet forlengjer kompensasjonsordninga

Regjeringa foreslår ein løyvingsauke på totalt 650 millionar kroner i perioden 1. juli til 1. september, fordelt på 350 millionar til kultur og 300 millionar til frivillige og idrett.

– Vi ønskjer no å gi kultursektoren føreseielege vilkår og tryggleik for ein lengre periode enn det vi allereie har gjort. Med dette forslaget styrkjer vi føreseielege vilkår til sektoren gjennom den viktige festivalsommaren, samtidig som vi sikrar nødvendig fleksibilitet for at ordningane skal treffe riktig i juli og august. Eg har sagt, og regjeringa har vist, at vi er villig til å forlengje, justere, og auke når det er nødvendig, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i ei pressemelding.

