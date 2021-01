innenriks

– Kyrkjedemokratiet krev at vi får jobba saman i komitear, utan behov for strenge smitteverntiltak. Situasjonen er no så uviss at vi meiner dette er den beste løysinga, seier Kyrkjerådets leiar Kristin Gunleiksrud Raaum.

Kyrkjemøtet blir vanlegvis halde i Trondheim i april med nesten 200 personar til stades.

Datoen for møtet i haust er enno ikkje bestemd.

