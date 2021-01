LO: Tiltaka må vare så lenge krisa varer

innenriks

– Noreg er ikkje friskmeldt før folk er tilbake i jobb. Krisetiltaka må vare så lenge krisa varer, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen.

Han forventar at regjeringa følgjer opp vedtaket som eit fleirtal på Stortinget har samla seg om, som tilseier at tiltaka skal vare til 1. oktober.

Organisasjonen er likevel nøgde med at regjeringa senkar inntektsgrensa for å få dagpengar frå 1,5 G til 0,75 G, det vil seie 76.000 kroner, og også senkar kravet for kor stor del av stillinga ein må vere permittert frå, for å få dagpengar.

(©NPK)