Lysbakken: – Erna Solberg er kronisk for sein

innenriks

– Erna Solberg er kronisk for sein og gjer alltid for lite for å halde forskjellen nede, seier Lysbakken til NTB.

Han kritiserer særleg at arbeidsledige låglønte ikkje får meir pengar til å leve av.

– Mange har det no svært vanskeleg økonomisk etter lang tids arbeidsløyse. SV krev at folk på dagpengar får behalde meir av inntekta si og at arbeidslause må få feriepengar. Det vil skape litt meir tryggleik for mange som er i ein fortvila situasjon.

I tillegg meiner han regjeringa ikkje har følgt opp Stortingets ønske om at ei rekkje støtteordningar skal vare til hausten.

(©NPK)