Medievanane viser eit klart generasjonsskilje

Rundt 35 prosent av dei under 34 år ser direkte-TV, ein del som doblar seg frå fylte 45 år og oppover. Samtidig lyttar 60 prosent i gruppa over 45 til direktesende radiosendingar, noko berre 29 prosent av dei under 24 gjer, kjem det fram i ein omfattande rapport frå Medietilsynet.

Når det gjeld aviser, er vanane føreseielege: Flest abonnerer på nettaviser i aldersgruppa mellom 35 og 54 år, og berre 13 prosent av dei mellom 25 og 34 år abonnerer på ei papiravis, mot ein del på 78 prosent av dei over pensjonsalder.

Dei ulike vanane for mediebruk kan skape skadelege informasjonskløfter mellom ulike grupper, åtvarar direktør Mari Velsand i Medietilsynet i rapporten.

– Faren med at dei eldste heng etter i den digitale mediebruken, er at éi befolkningsgruppe risikerer å falle systematisk utanfor visse mediebruksmønster som blir delt av det store fleirtalet. Det er problematisk i eit demokratisk perspektiv, seier ho.

Skiljelinjer

Åtte av ti nordmenn følgjer dagleg med på nyheiter via redaktørstyrte medium. Blant dei som ikkje gjer det, er kvinner, yngre og dei med låg inntekt og utdanning noko høgare representert.

Risikoen er at desse kan falle utanfor det same informasjonsgrunnlaget som blir delt av majoritetsbefolkninga.

I rapporten heiter det at det er «nærliggende å tro at disse får sine eventuelle nyheter via sosiale medier eller andre ikke-redaktørstyrte kilder», og at eit slikt skilje «kan føre til en mer fragmentert offentlighet, økt risiko for polarisering og ekkokamre».

Delen som seier at dei ikkje nyttar seg av nokon plattformer for nyheitskonsum, er klart størst – 30 prosent – i aldersgruppa 16 til 24, og minkar i takt med aukande alder.

Redaktørstyrte medium vart viktig under pandemien

Medan 65 prosent oppgir at TV er ei av dei viktigaste nyheitskjeldene, trekkjer 58 prosent fram gratis nettaviser, 41 prosent nettaviser med betalingsmur, 23 prosent papiravis og 36 prosent radio. 18 prosent har sosiale medium blant dei viktigaste nyheitskjeldene sine, ein betydeleg nedgang frå 26 prosent i 2019.

Samla viser tala at redaktørstyrte medium vart endå viktigare for befolkninga då landet vart stengt ned som følgje av koronapandemien. Det gjeld for alle aldersgrupper, og særleg dei riksdekkjande nyheitsformidlarane på TV og nett vart viktige nyheitskjelder for befolkninga under den første fasen med tiltak i mars.

– Informasjonsbehovet har vore enormt, og tala viser at dei redaktørstyrte media har vore ein fellesarena under pandemien, seier Velsand i ei pressemelding.

Størst er NRK, som av 64 prosent i oktober vart trekt fram som ein av dei tre oftast brukte nyheitskjeldene. VG følgde etter med 44 prosent, medan TV 2 hamna på tredjeplass med 33 prosent. Oppslutninga om dei tre var nokre prosentpoeng større i mars.

Vekst for lokalavisene

Mediekonsernet Amedia, som eig 80 lokalaviser, opplevde markant brukarvekst på dei digitale flatene sine i mars og april, og dessutan ein ny opptur på hausten.

I takt med veksten til lokalavisene, har delen av befolkninga som er villig til å betale for nyheiter, auka betydeleg det siste året, frå 34 til 41 prosent. Samtidig har det vore ein klar auke i delen som har tilgang til nyheiter bak betalingsmur, også blant unge mellom 18 og 30 år.

– Auken er ein konsekvens av at fleire vurderer betalt nyheitsinnhald som viktig i nyheitskonsumet sitt, seier Velsand.

