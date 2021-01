NHO Reiseliv: – Kassa er tom

innenriks

– Det er særleg kostnader knytte til permittering som smertar, som mange reiselivsbedrifter opplever for tredje eller fjerde gong no. Dei to første vekene med lønn som bedriftene må betale sjølv, utgjer meir enn det dei får i kompensasjon i ei tid der dei har null inntekter. Den rekninga må regjeringa ta, seier direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

I tillegg har reiselivsbedrifter måtta kaste store mengder mat og alkohol som er datostempla, og Krohn Devold meiner desse kostnadene må inn i kompensasjonsordninga. Ho vil at Stortinget grip inn.

– Det er viktig at kompensasjonen får tilbakeverkande kraft, slik at bedriftene får dekt dei akutte kostnadene dei fekk då dei vart tvinga til å stengje ned, seier Krohn Devold.

