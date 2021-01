Over halvparten av koronapasientane i Noreg fødde i utlandet

innenriks

Pandemien i Noreg rammar innvandrarar langt hardare enn resten av befolkninga, skriv Aftenposten.

Sidan årsskiftet er det påvist nesten 12.000 nye smittetilfelle her i landet.

Blant norskfødde er delen nye smittetilfelle 65 per 100.000 dei siste to vekene. Til samanlikning var det 553 smittetilfelle per 100.000 for personar fødde i Pakistan. Blant somaliarar var delen 448 smitta per 100.000.

Det betyr at delen nye smitta er sju, åtte gonger høgare i desse gruppene enn blant norskfødde.

Sidan nyttår er 286 nye pasientar innlagde på sjukehus med korona. 128 av dei, 45 prosent, er fødde i utlandet. Pakistan, Somalia, Irak, Tyrkia og Afghanistan utgjer dei største gruppene. Snittalderen for pasientar fødde i utlandet er 53 år. Koronapasientar fødde i Noreg er i snitt 66 år.

Eit regjeringsoppnemnt utval, leidd av Libe Rieber-Mohn, foreslo før jul ei rekkje tiltak for å få ned smittespreiinga blant innvandrarar. Rieber-Mohn seier til Aftenposten at det ikkje berre er informasjonsbarrierar som har betydning.

– Også sosiale, økonomiske og kulturelle forhold har betydning. Desse endrar ein ikkje over natta, seier ho.

