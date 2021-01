Regjeringa held pressekonferanse om koronatiltak laurdag

innenriks

Sist helg innførte regjeringa strenge og inngripande koronatiltak i 25 kommunar i Oslo-regionen etter utbrot av mutantvirus i Nordre Follo kommune.

Desse tiltaka gjeld til og med søndag 31. januar, og regjeringa skal no fortelje kva som skjer vidare framover.

Dei strengaste tiltaka vart innførte i dei ti kommunane Nordre Follo, Oslo, Nesodden, Vestby, Ås, Indre Østfold, Frogn, Enebakk, Moss og Våler.

Her vart det mellom anna innført skjenkestopp, raudt nivå i barnehagar og barne- og ungdomsskular og stans i alle idretts- og fritidsaktivitetar. Butikkar, serveringsstader og ei rekkje andre tilbod vart stengde, med unntak for matbutikkar, apotek, bensinstasjonar og Vinmonopolet.

15 randsonekommunar fekk òg strenge tiltak. Også her er kjøpesenter stengde, men her har barn og unge under 20 år fått delta på idretts- og fritidsaktivitetar, og mellom anna bibliotek og trus- og livssynssamfunn har fått halde ope. Det gjeld kommunane Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet og Horten.

(©NPK)