Småbedrifter håpar kommunepengar vil hjelpe

innenriks

Løyvinga skal kompensere lokale bedrifter som er særleg hardt ramma av koronapandemien.

– Det at pengane òg kan brukast på bedrifter som heilt eller delvis fell utanfor kompensasjonsordninga, var spesielt viktig for oss seier, Jørund Rytman, leiar for politikk og samfunnskontakt i bedriftsorganisasjonen SMB Norge.

Han påpeikar at mange bedrifter har styrkt likviditeten ved å bruke pengane dei mellombels har hatt til overs, fordi dei har fått utsetje innbetaling av skattar og avgifter. Men han meiner utsetjinga må forlengjast endå lenger enn til 1. juli

(©NPK)