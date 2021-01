innenriks

– Vi veit no at elevar som har hatt mykje skule på raudt nivå, har hatt eit avgrensa tilbod. Behovet for sommarskule i 2021 er nok litt større enn vanleg, og her tenkjer vi at staten òg kan bidra, seier kunnskapsminister Guri Melby (V) til Dagbladet.

Klokka 12 fredag legg regjeringa fram ein ny krisepakke som ifølgje NRK er på i underkant av 50 milliardar kroner. Ein halv milliard kroner til sommarskule for elevane i grunnskulen, er ein del av dette, får Dagbladet stadfesta.

