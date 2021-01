Støre nominerer journalistar til Nobels fredspris

innenriks

Organisasjonane Støre nominerer, er Reporters Without Borders og Committee to Protect Journalists.

Dei to organisasjonane jobbar med å verne journalistar som blir trua eller hindra i arbeidet sitt.

– I verda i dag er Reporters Without Borders og Committee to Protect Journalists dei to fremste organisasjonane for å fremje mediefridom og verne journalistar. Ein Nobels fredspris til desse organisasjonane vil vere ein heider av arbeidet dei gjer, og det vil anerkjenne dei tusenvis av journalistar som rapporterer frå konfliktar, skriv Støre i nominasjonen sin.

Også Høgres Sveinung Stensland har nominert Reporters Without Borders til fredsprisen.

Maria Ressa er ein filippinsk gravejournalist som driv nyheitstenesta Rappler.

– Dei siste åra har Ressa vorte trakasserte, forfølgt og arrestert ei rekkje gonger – på grunn av dekninga hennar av korrupsjon, spesielt om næringslivsfolk knytt til president Rodrigo Duterte, skriv Støre.

