Utdanningsforbundet tilrår å avlyse eksamen til våren

– Vi gjer ikkje dette med lett hjarte. Eksamen er ein viktig del av sluttvurderinga i norsk skule. Men no veg omsynet til føreseielegheit for elevar, lærarar og leiarar tyngst, seier leiar Steffen Handal i Utdanningsforbundet i ein e-post til NTB.

Forbundet som organiserer rundt 180.000 lærarar, meiner likevel at eksamen derimot bør gå som normalt for privatistar og for dei elevane som vil bli forhindra frå å gå vidare i utdanning og arbeidsliv dersom dei ikkje får avlagt eksamen.

Handal er oppteken av at skulen er i ein ekstra pressa situasjon i år, og at det aller viktigaste no er å prioritere god undervisning og ei grundig standpunktvurdering.

