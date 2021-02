32 britiske soldatar koronasmitta i Troms

innenriks

Førre veke vart det påvist to positive utslag då britiske soldatar vart testa for det muterte viruset. Måndag melder kommuneoverlegen om seks nye positive testar, men det er uvisst om det er den muterte varianten. Alle positive prøvesvar blir no testa for å finne ut om det er den nye varianten av smitte.

– Vi behandlar alle positive prøvesvar med utgangspunkt at det dreier seg om det muterte viruset, seier kommuneoverlege Vidar Bjørnås i Bardu og Målselv til Forsvarets forum.

I alt har 57 amerikanarar, 32 britar og fire nederlendarar i Indre Troms avlagt positive prøvesvar sidan dei kom til Noreg.

Regjeringa avlyste 26. januar den allierte vinterøvinga i Indre Troms i februar på grunn av smittesituasjonen i landet. Øvinga Joint Viking skulle etter planen starte 8. februar.

(©NPK)