innenriks

I ei pressemelding måndag ettermiddag skriv biblioteket at dei igjen opnar dørene etter at regjeringa laurdag endra smittevernforskrifta for Oslo og resten av dei såkalla «ring 1»-kommunane frå og med onsdag 3. februar. Endringa inneber mellom anna at biblioteka kan opne dørene igjen.

Deichman har innført smittevernreglar og tilpassa tilbodet sånn at det skal vere så trygt som mogleg å bruke biblioteka, skriv biblioteket vidare.

