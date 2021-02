Fire nye NRK-korrespondentar

innenriks

Blekastad Ålmas var London-korrespondent for kanalen frå 2010 til 2013 og skal no tilbake til Storbritannias hovudstad dei neste tre åra, skriv NRK på nettsidene sine. Ho har òg vore anker i Dagsrevyen og er no programleiar for utanriksprogrammet Urix.

Philip Lote, som var korrespondent for kanalen i Brussel frå 2015 til 2020, skal tilbake til Beijing. Lote var Beijing-korrespondent for NRK frå 2003 til 2007.

I Washington blir Lars Os ein av to korrespondentar for kanalen. Han har jobba som fotograf og videojournalist for NRK i USA sidan 2017.

Heidi Taksdal Skjeseth blir NRKs korrespondent i Istanbul. Ho jobba tett med USA-valet for kanalen i fjor og har òg vore USA-korrespondent for Dagsavisen tidlegare.

NRKs utanrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen er svært fornøgd med at dei fire korrespondentane no har takka ja til stillingane.

– Eg tenkjer at dei har veldig sterke journalistiske kvalitetar, god felterfaring, og at dei har vist at dei kan jobbe ute, seier Falkenberg Mikkelsen til Medier24.

