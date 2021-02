Fleire hundre evakuerte etter Gjerdrum-skredet får flytte heim igjen onsdag

innenriks

– Eg er veldig glad for at ein stadig større del av Ask no blir frigitt. Dette er ein del av den lange vegen til normalitet, seier ordførar Anders Østensen til Romerikes Blad.

Når evakueringa blir oppheva, vil om lag 600 bebuarar kunne flytte heim, medan drygt 200 bebuarar framleis er evakuerte, varslar NVE.

– Dei geotekniske vurderingane er baserte på omfattande grunnundersøkingar og kartlegging av kvikkleire i området. Det er svært sjeldan at eit skred utviklar seg lenger når det har gått fleire veker sidan hendinga, seier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

Dette blir opna

– For å vere heilt trygg dersom dette likevel skulle skje, er det teke omsyn til ei maksimal skredutvikling i vurderinga av evakueringsområdet, legg ho til.

Områda som no blir opna er: Viervangen, Ingelstun, Hagaveien, Ingelstuhagan, Nystuguta (med unntak av husnummer 4), Gjerdrum Bo- og behandlingssenter (Nystuen 1), Nordre deler av Nystulia (husnummer 67-148) og friområde og jorda nord og vest for Viervangen.

Alle som får flytte heim igjen skal ha vorte varsla på tekstmelding av kommunen.

Forstår at folk er redde

Sju personar er stadfesta omkomme etter skredet som gjekk natt til 30. desember. Tre er framleis sakna, og søket etter desse vart teke opp igjen førre veke.

Ordførar Østensen seier han forstår at fleire er bekymra og redde, og ikkje ønskjer å flytte heim enno.

– Skredet har vore ei svært dramatisk oppleving for dei som var tett på. Eg har oppmoda forsikringsselskapa til å vere imøtekommande og stille opp for dei som treng det. Frå kommunen skal vi bidra med informasjon, og prøve å arbeide raskt med dei tinga vi kan bidra med, seier ordføraren.