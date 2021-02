innenriks

At toga held rutetabellen kjem av færre reisande under koronaen, vedlikehaldsarbeid og snillare vêr, ifølgje Bane Nor.

– Det er gledeleg for dei reisande, for togselskapa og for oss. Vi må likevel understreke at koronaen har ført til færre passasjerar i 2020, noko som har slått ut på statistikken, seier konserndirektør Sverre Kjenne i Bane Nor i ei pressemelding.

