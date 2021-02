Justisministeren: Undersøking knuser mytar om politireforma

innenriks

Tala kjem fram i kapasitetsundersøkinga til politiet.

– Det er ein gjennomgåande kritikk mot politireforma om at det blir færre politifolk, ikkje minst i distrikta. I tillegg blir det påstått at politiet ikkje prioriterer kvardagskriminalitet. Kapasitetsundersøkinga til politiet viser at desse påstandane ikkje er riktige, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Undersøkinga viser òg at det er rom for forbetring. Politiarbeid på staden står berre for 4 prosent av den totale tidsbruken til patruljane, medan det blir brukt 11 prosent til rapportskriving på politistasjonen. Dette er tid brukt på å køyre inn til tenestestaden eller politistasjonen, transkribere avhøyr som er tekne opp på lyd, opprette meldingar og dokumentere andre etterforskingsskritt. Undersøkinga tilrår nye løysingar for å kutte tid på rapportskriving.

– Dette understrekar viktigheita av teknologiske forbetringar som kan gjerast for å effektivisere arbeidet til politipatruljen. Her har vi styrkt politiet. Mykje har skjedd med bruk av digitale verktøy, seier justisminister Mæland.

