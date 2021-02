Kulturminister møtte festivalarrangørar: Eg er forsiktig optimist

innenriks

– Møtet var veldig bra og nødvendig, seier Abid Raja (V) til NTB.

Saman med FHI og Helsedirektoratet møtte han måndag festivalarrangørar frå heile landet. Målet er å gjere det meir føreseieleg for dei å kunne planleggje ein trygg festivalsommar. Blant dei som var på møtet, var representantar for Øyafestivalen, Bergen Live, Parkenfestivalen og Utopia.

Ansvarleg haldning

– Arrangørane var opptekne av at det skulle vere trygt, sikkert for publikum og føreseieleg. Så det var sånn sett eit oppløftande møte. Alle har uttrykt ei ansvarleg haldning, seier Raja.

Førre veke foreslo regjeringa ein auke på totalt 650 millionar kroner løyvingane i perioden juli-august fordelt på 350 millionar til kultur og 300 millionar til frivillige og idrett. Det er ein del av den nyaste koronakrisepakken til regjeringa.

– Vi veit ikkje enno kva tiltaka kjem til å vere, men vi veit at det kjem til å koste noko, seier Raja.

Verken «worst» eller «best» case

Han seier at dei først utover våren kjem til å vite meir om korleis festivalane kan arrangerast. Fordelinga av pengane vil då vere avhengig av både kor mykje inntekt festivalane kan få inn på eiga hand, noko som er avhengig av talet på publikum som får vere der, og kor mykje ekstra utgifter dei bruker på smitteverntiltak.

Dette skal aktørane på dagens møte ha stilt seg positive til.

– Eg opplevde òg at dei var glade for at vi hadde tenkt mange av desse scenarioa frå i fjor. Vi har eigentleg frå 2020 vurdert og planlagt ulike scenario for i år, seier han og legg til:

– Det blir nok verken «best case» eller «worst case» til sommaren. Verken full fest eller heilt tomt, men ein stad midt imellom.

Lagar rettleiarar for gjenopning

Det skal arrangerast eit nytt møte om to veker, der også arrangørar frå idretten, mindre festivalar og spel skal vere med. Fram til då skal festivalaktørane arbeide fram utkast som skal rettleie om korleis gjenopninga kan bli. Forslag om korleis publikum kan dele seg i kohortar, og andre smitteverntiltak blir planlagde, slik at det blir meir føreseieleg for arrangørane.

Kulturministeren seier han håpar det vil bli gjennomførte festivalar og arrangement som planlagt denne sommaren.

– Eg er forsiktig optimist. Eg vil gjerne at vi kjem dit: at befolkninga blir vaksinert, og at vi kan opne i takt med det, seier Raja.

