Mange fleire barn lagde inn med eteforstyrringar

Då administrerande direktør Eivind Hansen i Helse Bergen måndag orienterte styret om situasjonen for barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, kom det fram at helseføretaket er bekymra for situasjonen til barn.

Pågangen av alvorleg sjuke barn og unge har dei siste månadene vore så stor at sjukehuset har sett i verk ein kriseplan, skriv Bergens Tidende. Alle akuttsenger har fullt belegg.

Fleire av dei innlagde slit med eteforstyrringar. Talet på innleggingar knytte til dette auka i 2020 med 20 prosent i forhold til året før, og 50 prosent i forhold til 2018-tala.

– Mykje tyder på at den auka pågangen for klinikken har samanheng med pandemien og tilbodet for barn og unge, seier direktør Hansen.

Fleire styremedlemmer uttrykte uro for utviklinga.

– Det vi ser her, er truleg toppen av eit isfjell, sa styremedlem Rolf Martin Tande og oppmoda poliklinikkane til å kalle inn til vurderingssamtale før tilvisingar eventuelt blir avviste.

