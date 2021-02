Moss fryktar ikkje vidare spreiing av mutert virus

innenriks

Ordførar Hanne Tollerud og kommuneoverlege Kristian Krogshus heldt måndag ettermiddag ei orientering om smittesituasjonen i Moss etter at det laurdag vart meldt om tre tilfelle av det muterte koronaviruset i byen, melder Moss Avis.

– Vi mistenkjer ikkje vidare spreiing frå desse smittetilfella, seier kommuneoverlegen om to av smittetilfella som vart oppdaga etter at det oppstod mistanke om at dei kunne vere smitta av det muterte viruset.

To av dei smitta står nær kvarandre, og begge vart smitta av ein nærkontakt. Den tredje vart avdekt etter at vedkommande vart plukka ut til ei stikkprøve og blir kopla til smittetilfella i Follo kommune.

– Det er uviss kor mange som er ramma av det siste tilfellet, men det verkar ikkje som om smitten er spreidd vidare, fortel Krogshus.

Frå midnatt natt til måndag fekk Halden, Sarpsborg, Moss og Våler dei same strenge koronatiltaka som Nordre Follo, Oslo og Ås. I alt er det påvist 992 tilfelle av korona gjennom heile pandemiperioden i Moss.

