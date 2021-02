Noreg kan få hundretusenvis av ekstradosar frå Pfizer

innenriks

Måndag kom nyheita om at Pfizer og Biontech er klar til å auke leveransane av koronavaksine, og at EU vil få 75 millionar dosar ekstra i 2. kvartal.

Kor mange av desse som vil gå til Noreg, er ikkje endeleg avklart, og fordelingslistene skal no oppdaterast, opplyser Pfizer Norge til NTB. Men viss EU følgjer same fordelingsnøkkel som tidlegare, ligg det ifølgje NTBs utrekningar an til at Noreg kan få rundt 900.000 ekstradosar.

– Det vi kan seie, er at Noreg i utgangspunktet skal få litt over 1 prosent av EUs forsyning. Vi har tru på at EU vil halde fram med å levere etter den fordelinga, seier kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i Pfizer Norge til NTB.

Han tek likevel atterhald om at situasjonen framleis kan endre seg.

– Dette er komplekse prosessar. Både styresmaktene og vi som leverer, må ta atterhald om at det ikkje nødvendigvis blir slik vi trur. Men per no ser det bra ut.

EU har bestilt totalt 600 millionar dosar av koronavaksinen Comirnaty frå Pfizer og Biontech i 2021.

EU og Noreg får òg koronavaksine frå Moderna og AstraZeneca.

