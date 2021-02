Oslo kan innføre raudt nivå i skulane igjen på kort tid

innenriks

– Dagens lettar betyr ikkje at faren er over. Det er ein risiko for at vi må ta tiltaksnivået tilbake til raudt nivå, og det kan òg skje om kort tid. Den situasjonen her er veldig uføreseieleg. Men å halde skulane på raudt nivå i tilfelle smitten går opp igjen, er ikkje innanfor reglane, seier skulebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Vidaregåande skular blir haldne på raudt nivå i Oslo, medan barne- og ungdomsskulen går over til gult nivå.

– Barn og unge har lide meir enn det som er rettferdig, og no er tida inne for å gi barn og unge litt meir av kvardagen tilbake igjen, seier ho.

(©NPK)