Oslo kommune strengare enn statlege lettar på to område

Det sa Oslos byrådsleiar Raymond Johansen på pressekonferansen måndag.

Oslo er altså strengare enn dei statlege lettane på vidareføring av raudt nivå på vidaregåande skular, og dessutan at dei ikkje enno opnar for fritidsaktivitetar for dei som går i vidaregåande skule og opp til 20 år.

– Vi håpar å kunne innføre lettane òg her om kort tid, men må sjå an situasjonen i noko lengre tid. Grunnen til det er at smittetrykket er høgare blant dei eldre ungdommane, og at gult nivå i vidaregåande og fritidsaktivitetar for denne gruppa skaper mykje mobilitet og kontakt på tvers av byen, sa Johansen på pressekonferansen måndag.

