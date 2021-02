Oslo lettar koronabyrda for dei yngste

innenriks

Etter at regjeringa varsla nasjonale lettar for barn og unge laurdag, var det knytt spenning til kvar på skalaen Oslo, som i lang tid har hatt strengare tiltak, ville leggje seg. Måndag varsla byrådet at også dei innfører ei rekkje lettar, og særleg for barn og unge:

* Barnehagar og barneskular går tilbake til gult nivå etter éi veke på raudt nivå.

* Ungdomsskular går tilbake til gult nivå etter å ha vore på raudt nivå sidan 16. november.

* Det blir opna for fritidsaktivitetar og idrett for barn òg i ungdomsskulealder, både innandørs og utandørs. For barn og unge over 13 år har det ikkje vore opna for innandørs fritidsaktivitetar sidan november.

– Barn og unge skal ikkje ha ei høgare tiltaksbyrde enn andre. Det er på tide å gi barna litt meir av kvardagen tilbake, seier oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Ho peika òg på at det no er markant lågare smittetal blant dei yngste barna.

Vidaregåande elevar må vente

Elevane på vidaregåande, som har vore på raudt nivå sidan 10. november, og underlagt heildigital undervisning den siste veka, må derimot vente endå lenger på lettar knytt til skule og fritidsaktivitetar.

Alle dei vidaregåande skulane held fram på raudt nivå.

– Vi håpar å kunne innføre lettane også her om kort tid, men må sjå an situasjonen i noko lengre tid. Grunnen til det er at smittetrykket er høgare blant dei eldre ungdommane, og at gult nivå i vidaregåande og fritidsaktivitetar for denne gruppa skaper mykje mobilitet og kontakt på tvers av byen, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

Lettar for denne gruppa blir likevel fortløpande vurderte, og kan bli letta opp allereie om ei veke, sa Johansen, som understreka at denne gruppa no står først i køen for nye lettar.

Johansen åtvara samtidig om at dagens lettar ikkje betyr at faren er over, og seier det kan hende ein må tilbake på raudt nivå igjen på kort varsel. Byrådet opnar òg opp for at det kan bli sett inn strengare tiltak i nokre bydelar eller på nokre skular eller barnehagar med stort smittetrykk.

– Eit slag i magen

Det var utbrotet av det muterte viruset i nabokommunen Nordre Follo som førte til nær full nedstenging av hovudstaden igjen førre veke.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) seier byrådet då eigentleg var i ferd med å gjenopne hovudstaden etter stadig fallande smittetal, og at det muterte viruset kom som «eit slag i magen».

– Oslo hadde fortent betre, fastslår han.

Det er så langt stadfesta 61 tilfelle av britisk virusmutasjon i Oslo, men Steen seier det så langt ikkje har vore eit reelt smitteutbrot av muterte virus i Oslo. Byrådet meiner likevel det er riktig at Oslo held fram som ein såkalla «ring 1»-kommune med strenge restriksjonar.

– Oslo har jo heile tida vore episenteret for smitten, fordi viruset trivst best der det er mykje folk. Derfor vil vi halde fram med å vere forsiktige. Mantraet vårt no er at vi vil ha ein gradvis og kontrollert gjenopning, seier Raymond Johansen.

Førre veke vart det registrert 580 nye smitta i Oslo. Med unntak av juleveka har ikkje Oslo hatt så låge smittetal sidan slutten av oktober.

Fleire lettar

Byrådet gjer òg ei rekkje andre lettar, inkludert å opne serveringsstader og einskildståande butikkar igjen. I tråd med dei nasjonale reglane må kjøpesenter og varehus framleis halde stengt.

Vidare blir biblioteka opna igjen, og symjehallar opnar for skulesymjing og organiserte svømmekurs til og med ungdomsskulealder.

Toppidretten kan òg ta opp att organisert trening, og det blir opna for organisert aktivitet utandørs for ungdom og vaksne frå vidaregåande skule og oppover.

Johansen seier hovudstaden no berre er strengare enn dei statlege lettane på to område: At vidaregåande skular framleis må ha raudt nivå, og at det enno ikkje blir opna for fritidsaktivitetar for denne aldersgruppa.

