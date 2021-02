Oslo startar vaksinasjon av aldersgruppa 75–84 år seinast neste veke

innenriks

Dei siste tala frå kommunen viser at bebuarar på sjukeheimane no hovudsakleg er ferdigvaksinerte med første dose. Bebuarar i omsorgsbustader har òg fått tilbod om første dose og blir fullvaksinerte denne veka.

Det ser òg ut til at vaksinasjonen med første dose av andre personar i aldersgruppa over 85 år vil blir ferdig denne veka.

Dermed er alt klart for den neste store aldersgruppa: Dei mellom 75 og 84 år.

Kappløp

Helsebyråd Robert Steen (Ap) opplyser at vaksinasjonen av denne aldersgruppa startar neste veke.

– Enkelte innbyggjarar i denne gruppa kan nok få vaksinen denne veka òg, seier han.

Alt i alt er det rundt 25.000 menneske i aldersgruppa 75–84 år i Oslo.

Steen skryter av innsatsen:

– Det går no føre seg eit kappløp mellom det muterte viruset og vaksinane. For kvart årskull som får vaksine, pustar eg litt lettare. Det blir gjort ein enorm innsats i Oslo no, blant dei som vaksinerer, dei som jobbar med smittevern, og alle Oslo-folk som held avstand og held smitten nede, seier han.

Helsebyråden legg likevel til at ikkje alle mellom 75 og 84 år kan vente ein telefon allereie neste veke. Tempoet vil variere noko frå bydel til bydel.

Over 90 prosent har takka ja

Alt i alt er det no 14.953 personar i Oslo som har fått første vaksinedose, ifølgje tal frå vaksineregisteret Sysvak. Av desse har 2.762 personar òg fått dose nummer to.

Over 90 prosent av dei som har fått tilbod om vaksine i Oslo hittil, har takka ja.

Vaksinasjonen har stort sett gått etter planen, sjølv om det framleis står att å vaksinere enkelte sjukeheimsbebuarar, dels på grunn av smitteutbrot og karantene, og dels fordi det har komme inn nye bebuarar.

Oslo er òg i gang med vaksinasjonen av kritisk helsepersonell.

Helsedirektoratet reknar med at vaksinasjon av sjukeheimsbebuarar åleine vil halvere døyelegheita ved covid-19.

Hittil har 64 prosent av dei registrerte dødsfalla i Noreg vore i gruppa over 80 år.

