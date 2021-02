Politidirektøren varslar effektivisering – fryktar pandemien vil gi strammare budsjett

innenriks

Både politimeldinga og koronapandemien gjer at Bjørnland førebur etaten på eit år med effektivisering. Det sjølv om ho meiner budsjettet for 2021 isolert sett tyder på eit godt økonomisk år for politiet.

– Vi står føre ein krevjande økonomisk situasjon i tida som kjem. Ei prioritering mellom oppgåvene til politiet og ei ytterlegare prioritering av arbeidet med å effektivisere verksemda vår er nødvendig, og vil vere avgjerande for den økonomiske situasjonen i politiet framover, seier politidirektøren.

Ifølgje politiet sjølv er det eit godt budsjett som støttar arbeidet med å styrkje lokalt nærvær, forbetre straffesaksfeltet og den førebyggjande innsatsen mot ungdomskriminalitet og kriminelle gjengmiljø.

578 millionar går til styrking av distrikta. Delar av dette blir brukte på å vidareføre grenseoppdraget pandemien har medført, medan det òg blir jobba for å halde oppe målet til regjeringa om to politiårsverk per tusen innbyggjarar.

– Arbeidet med å styrkje lokalt nærvær er noko etaten skal halde fram med å jobbe med. Samtidig er det ikkje nødvendigvis synlegheit åleine som vil vere avgjerande i dette arbeidet, seier Bjørnland.

39 millionar blir sett av til å styrkje kapasiteten på påtalesida. Målet er mellom anna kortare saksbehandlingstid for valds- og valdtektssaker.

Arbeidet med å kjempe mot ungdoms- og gjengkriminalitet får ein eigen post på 60 millionar kroner i budsjettet.

