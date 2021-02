Rapport: Vassforureininga på Askøy kunne ha vorte oppdaga tidlegare

innenriks

Sintef har granska vassforureininga som gjorde at over 2.000 askøyværingar vart sjuke sommaren 2019. Utbrotet av mage- og tarmsjukdommen stamma frå forureina drikkevatn frå Kleppe vassverk.

Granskingsrapporten konkluderer med at sjukdomsutbrotet på Askøy i sommaren 2019 vart handtert på ein god måte. Men kommunen får òg kritikk.

Mellom anna påpeikar Sintef at kommunen brukte tida si på brannsløkking i staden for å drive strategisk planlegging, skriv Bergensavisen.

Kunne vorte avdekt

Sintef peikar på ei rekkje bakanforliggjande årsaker som gjorde at forureininga ikkje vart oppdaga tidlegare:

Analysane til vassverket skulle gjennomførast årleg, men vart berre gjort i 2005 og 2015. Det var for dårleg internkontroll, og ikkje eit system for registrering og oppfølging av avvik. Kommunen manglar ein oppdatert beredskapsplan for vatn og avløp, og verktøy som kan brukast til å sikre tilfredsstillande drift og vedlikehald.

Sintef understrekar at vass- og avløpsetaten sjølv hadde vedteke at det skulle takast rutinemessige prøvar. Vekentleg prøvetaking ville høgst sannsynleg ha avslørt forureininga tidlegare, meiner Sintef.

SMS-problem

Samtidig står det i rapporten at systemet for å varsle befolkninga «ikkje fungerte optimalt», sidan SMS-varselet ikkje nådde ut til alle innbyggjarane. Dette kjem av svakheiter i dataplattforma som inneheld adresse og mobilnummer. Men svakheitene i varslingssystemet til kommunen vart kompensert gjennom å prioritere informasjonsarbeidet i lokale massemedium og sosiale medium.

Fleire tusen menneske vart sjuke då smitte frå bakterien campylobacter spreidde seg via drikkevatnet på Askøy i juni 2019. To personar vart innlagde på sjukehus og døydde.

Årsaka til utbrotet var at avføring frå ville dyr og fuglar hadde hamna i drikkevatnet gjennom sprekkar i taket i høgdebassenget.

