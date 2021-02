Raymond Johansen: Oslo har heile tida vore episenteret for smitte

innenriks

Trass i minkande smittetal i Oslo, er hovudstaden med i den såkalla «ring 1» i trinnsystemet for tiltak på Austlandet etter mutantutbrotet i Nordre Follo.

– Oslo har heile tida vore episenteret for smitten, rett og slett fordi viruset trivst best der det er mykje folk. Vi må halde fram med å vere forsiktige. Vi skal ha ein gradvis, kontrollert gjenopning av Oslo. Det er mantraet for byrådet, seier Johansen.

– Det vi har lært er at det er lettare å stengje ned enn å gjenopne, seier byrådsleiaren.

(©NPK)