Etter at regjeringa lempa på hytteforbodet og opna for at også Oslo-folk igjen kan dra på hytter i ein annan kommune, vil ikkje byrådsleiaren lenger be innbyggjarane avstå frå å besøkje kjærasten i ein annan kommune.

– Så viss du definerer det som om kjærasten din bur på hytta i nabokommunen, så er det berre å dra, seier Johansen.

Byrådsleiaren understreka likevel at Oslo-folk framleis bør unngå å ha meir enn ti på besøk heime.

