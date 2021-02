Tiltakssystemet knytt til mutantutbrot blir vurdert på nytt tysdag

innenriks

Etter utbrotet av den britiske virusvarianten i Nordre Follo innførte helsestyresmaktene fleire nye tiltak og delte utbrotskommunen og kommunane i nærleiken inn i to ringar.

Ring 1 har dei strengaste tiltaka, medan ring 2 har tiltak som er litt mindre strenge, men strengare enn dei nasjonale tiltaka. Fredag varsla regjeringa lettar i nokre av tiltaka for kommunar i begge «ringane» frå onsdag, og at nokre kommunar skal ut av ringsystemet.

Men så vart det oppdaga mutert virus i tilknyting til eit smitteutbrot i Halden, og i helga har regjeringa justert og innlemma nye kommunar i systemet. No varslar helsedirektoratet at dei vil prøve å forenkle systemet.

Revurdering av tiltakssystem

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad seier til NTB at det er viktig at flest mogleg forstår dei gjeldande tiltaka for at etterlevinga skal bli god.

– Vi jobbar no med å samanstille dei ulike ring-1- og 2-systema slik at dei skal vere enklast mogleg for befolkninga å ha oversikt. Dette er informasjon som kan omsetjast til fleire språk, seier han.

Tiltakssystemet knytt til utbrota med den britiske virusvarianten blir vurdert på nytt tysdag i lys av smittesituasjonen, opplyser Nakstad.

– Då vil vi prøve å forenkle dette, både i forskrift og tabellform, og informasjonen kan tilgjengeleggjerast på helsenoreg.no og i andre kanalar, seier han.

Krevjande å få med seg endringar

I dag har nokre av ringkommunane eigne tiltak utover «ringtiltaka». I Oslo er det mellom anna ei eiga forskrift som seier at ein i private heim ikkje kan vere meir enn ti personar.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet seier til NTB at regjeringa skjønner at det er krevjande for folk å få med seg kva som gjeld no.

– Vi skjønner godt at det er vanskeleg å få med seg alle endringane når dei skjer så fort som dei gjer no. Viruset er uføreseieleg. Det har vi sett mange gonger, og no seinast i Nordre Follo og Østfold, seier ho.

Statssekretæren understrekar at målet til regjeringa er å halde samfunnet så ope som mogleg og samtidig behalde kontrollen, og at tiltaka dermed kan variere frå kommune til kommune. Det blir òg jobba med at det skal bli enklare å finne informasjon om kva som gjeld.

– Vi oppdaterer på regjeringa.no og helsenoreg.no kontinuerleg, men har ikkje vore gode nok til å halde sidene oppdatert når endringane har komme raskt. Dette jobbar vi med å forbetre, erkjenner Erlandsen.

Frå onsdag skal etter planen Aurskog-Høland, Drammen, Horten og Lier fjernast frå ring 2-kommunane. Moss og Våler er planlagt å gå inn i ring 2, men desse er i ring 1 inntil vidare. Marker kommune skal òg etter planen gå ut frå ring 2 frå og med onsdag 3. februar.

