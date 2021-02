Tromsø kommune tek 550 kroner for «svalbardtest»

innenriks

Hurtigtesten kan takast på Tromsø lufthamn, men testsenteret er berre open i samband med oppsett innkomsttid for osloflya, skriv Tromsø kommune i ei pressemelding.

Nyleg innførte regjeringa krav om negativt prøvesvar på koronatest teke i Noreg dei siste 24 timane før oppsett avgangstid.

550 kroner er den same prisen og same ordning som kommunen har tilbode andre personar som av ulike årsaker måtte ha behov for attest for negativt prøvesvar på ein «svalbardtest».

– Kommunen er ikkje forplikta til å stå for eit testtilbod på flyplassen, men ønskjer å tilby frivillig testing for reisande som kjem med osloflya til Tromsø. Dermed kan vi òg tilby hurtigtesting for reisande som skal til Svalbard, såframt dei er på flyplassen rundt eller før osloflya kjem, seier Øivind Benjaminsen, fagleiar ved koronasenteret til Tromsø kommune.

(©NPK)