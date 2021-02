Utval: Norske krigsoperasjonar bør forankrast i Stortinget

innenriks

I dag er praksisen at regjeringa konsulterer Stortinget gjennom Den utvida utanriks- og forsvarskomité før den bestemmer om Noreg skal delta i krig. Diskusjonar i denne komiteen er hemmelege, og sjølv dagsordenen og innkalling er teiepliktig.

Etter at avgjerda er teken, orienterer regjeringa Stortinget gjennom ei forklaring.

Men det er stilt spørsmål ved om dette sikrar tilstrekkeleg demokratisk legitimitet. Dette var eit sentralt tema då eit utval undersøkte Noregs krigsdeltaking i Libya i 2011 og prosessen i forkant. Den dåverande raudgrøne regjeringa tok avgjerda om å delta med bombefly etter kontakt med partileiarane på SMS.

– Uklare reglar

Eit einstemmig tverrpolitisk utval har komme til at Stortinget bør involverast i større grad enn i dag. Dei konstitusjonelle reglane verkar «uklare og lite anvendelige», meiner utvalet, som måndag legg fram rapporten sin.

Høgres parlamentariske nestleiar Svein Harberg har leidd arbeidet. Han peikar på at det er viktig at regjeringa har tydelege og klare grunngivingar for deltaking i militære operasjonar ved avgjerder hos Kongen i statsråd slik at protokollane kan gi godt grunnlag for kontroll i ettertid.

– Utvalet meiner elles at spørsmålet om samtykke til deltaking i militæroperasjonar i utlandet er eit sentralt spørsmål som bør vurderast nærare, då av personar med relevant kompetanse på den problemstillinga, seier Harberg til NTB.

– Heve terskelen

Utvalet, med representantar frå alle stortingspartia, vart nedsett i juni 2019 for å sjå nærare på ei rekkje av Stortingets kontrollfunksjonar. Det var då 20 år sidan førre gong dette var greidd ut.

Etter forslag frå Raudt vedtok Stortinget eit år seinare å utvide mandatet til å omfatte Stortingets medverknad og kontroll med norsk utanriks- og forsvarspolitikk.

Endringa utvalet går inn for, vil tvinge fram meir openheit, styrkje den demokratiske forankringa og hevar terskelen for å gå til krig, meiner Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Målsetjing og varigheit

Utvalet er òg oppteke av kva moglegheit Stortinget har til å føre kontroll i ettertid. Ifølgje forslaget må regjeringa gjennom såkalla statsrådsforedrag opplyse konkret om kva vurderingar som vart gjorde.

– Det skulle eigentleg berre mangle at ei regjering som sender norske styrkar i krig, greier ut avgjerda nøye, men slik har det ikkje vore før no. Derfor er det eit viktig gjennomslag når utvalet slår fast at ei regjering som førebur krigsvedtak, må vurdere – svart på kvitt så det ikkje er nokon tvil – kva som er målet med oppdraget, kor lenge det skal vare, og kva som er det folkerettslege grunnlaget for krigen, seier Moxnes.

Behov for tryggingsmekanisme

Den nesten 400 sider lange rapporten tek for seg ei rekkje kontrollfunksjonar både internt i Stortinget og ved eksterne organ.

– Året vi har lagt bak oss, har aktualisert behovet for demokratiske tryggingsmekanismar. Dette er nødvendig for tillit mellom folket og statsmakta i det daglege, men ikkje minst i unntakstider som ein global pandemi må kunne seiast å vere, seier Harberg.

Dette er nokre av forslaga:

* For å understreke den uavhengige rolla deira, foreslår utvalet at eksterne organ blir organisert med eit styre som blir utnemnt av Stortingets øvste organ, og at dei tilset leiarane sine sjølv. Dette gjeld Riksrevisjonen, EOS-utvalet, Noregs institusjon for menneskerettar og Ombudsnemnda for Forsvaret. Unntaket er Sivilombodet, som framleis skal vere eit personleg verv.

* Forslag til ny lov for Stortingets ombod for kontroll med forvaltninga. Byggjer på dagens ordning, men med nokre endringar.

* Det bør opprettast ein intern revisjon av Stortingsadministrasjonen. I tillegg bør ekstern revisjon både gjelde finansiell gjennomgang og andre saksforhold som måtte komme fram gjennom risikoanalysar.

* Enkelte endringar for å styrkje rammeverket rundt Sivilombodet.

* Ny lov om Ombudsnemnda for Forsvaret som skal erstatte dagens instruks. Lovforslaget presiserer og rammar inn arbeidsområdet til nemnda og intern organisering.

