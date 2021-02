Vegvesenet stiller miljøkrav til driftarane av riksvegane

innenriks

Vegvesenet opplyser at dei nye krava vil gjelde i alle kontraktane deira, og at entreprenørar som vil gjere ein innsats for klimaet skal påskjønnast.

– I tillegg til at folk og gods skal komme seg sikkert fram til planlagd tid, skal vi vere pådrivarar for betre miljø og leggje til rette for bruk av ny teknologi, seier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen drift og vedlikehald.

I dei femårige kontraktane som dei neste vekene blir lyst ut for drifting av vegar frå Haugesund til Nordkapp, blir klimakravet gjeldande. Alle bedrifter som vil ha oppdrag, må vere miljøsertifisert og må rapportere om CO2-utslepp.

Målet er at utslepp frå Vegvesenets verksemder skal halverast innan 2030.

