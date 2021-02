26-åring tiltalt etter at 15-åring vart funnen død på hotell i Sarpsborg

innenriks

Tiltalen omfattar fleire forhold knytt til dødsfallet, melder NRK.

Politiet meiner 26-åringen hadde seksuell omgang med 15-åringen, gav henne narkotika og etterlét henne i ein hjelpelaus tilstand.

– Vi meiner å kunne bevise at han i ein lengre periode, langt over eit døgn, ikkje tok kontakt med politi eller andre hjelpeinstansar for å hjelpe henne i den tilstanden ho var i, seier politiadvokat John Skarpeid.

Mannen har i politiavhøyr forklart at han skaffa narkotika, men meiner dosane han gav jenta ikkje var dødelege.

I tillegg skal 26-åringen ha lagt ut eit bilete av jenta på Snapchat, der ho verka livlaus, før han varsla om at ho trong hjelp.

Saka skal etter planen opp i Sarpsborg tingrett i slutten av april.

