Ap set ein stoppar for ny finansieringsmodell for sjukehus

Sp har fremja fleire forslag i Stortinget for å hindre at nye sjukehusbygg blir planlagde med for liten kapasitet, mellom anna å fjerne kravet om at sjukehusa må drive pasientbehandling med økonomisk overskot for å finansiere investeringar i nybygg.

Dette forslaget har fått støtte av Framstegspartiet og SV, men får ikkje fleirtal sidan Ap no seier nei. Det vart klart då helse- og omsorgskomiteen på Stortinget leverte innstillinga si til representantforslaget tysdag ettermiddag, seier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Sp, til NTB. Ho er ikkje fornøgd.

– Det er stort behov for å endre modellen som nye sjukehus blir bygd etter. Det blir lagt altfor stor vekt på at effektivisering, kutt i liggjetid og overføring av pasientar til kommunane. Slik endar nye sjukehus opp som for små frå dag éin, seier Toppe.

Toppe peikar på at mange av dei nye sjukehusa som er bygde etter tusenårsskiftet, har hatt for liten kapasitet allereie kort tid etter opninga, mellom anna ved Ahus (2008), Sjukehuset Østfold Kalnes (2015) og Kirkenes sjukehus (2018). Både i Oslo, Drammen, Hammerfest og Molde har tillitsvalde og fagfolk varsla om at det blir planlagt for liten kapasitet i sjukehusbygg som for tida er under planlegging, seier Toppe.

– I dag må sjukehusa spare i driftsbudsjettet for å få råd til nødvendige investeringar. Det går ut over grunnleggjande pasientbehandling. Det er på høg tid å gå bort frå dagens ordning og i staden fullfinansiere store sjukehusinvesteringar over statsbudsjettet, påpeikar ho.

Saka skal behandlast i Stortinget torsdag 11. februar.

