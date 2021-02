Forskarar ser nedgang i talet på partnardrap i Noreg

innenriks

Sidan 1990 har 236 personar vorte drepne av den dåverande eller tidlegare partnaren sin, melder NRK. Dei tre siste åra er det tilsvarande talet 14. Forskar Solveig Vatnar ved Oslo universitetssjukehus ser at talet, korrigert for endringar i folketalet, no viser nedgang.

– Det har vore ein svak, men jamn nedgang i førekomsten av drap generelt gjennom heile perioden sidan 1990. No ser vi for første gong ein nedgang i partnardrap. Det gjeld for perioden 2016-2019, seier Vatnar til NRK.

Denne veka skal arbeidet Vatnar har leidd, «Partnerdrap i Norge – endringer over tid?», bli offentleggjort. Der vil det gå fram at det er ein statistisk signifikant nedgang og derfor ikkje ei tilfeldig utvikling. I tidsrommet frå 1990 til 2019 auka folketalet i Noreg med 1 million menneske. I fjor var det fem partnardrap, medan det året før var fire. I 2018 var talet fem.

– Det kan vere ein kombinasjon av mange faktorar, men noko av det som er viktig, er kunnskapen om partnardrap og det langvarige arbeidet som er gjort i førebygginga av partnarvald i Noreg, seier Vatnar.

